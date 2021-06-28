Беларусь планирует удвоить экспорт стройматериалов в Казахстан - Пархамович

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует удвоить экспорт стройматериалов в Казахстан, заявил журналистам министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, сообщает БЕЛТА.

"У Беларуси и Казахстана достаточно обширные совместные интересы. Это касается и поставки строительных материалов, и возможных совместных инвестиционных проектов. В первую очередь хотелось бы отметить, что наши коллеги из Казахстана проявляют большой интерес к строительству сельскохозяйственных объектов. Мы уже предварительно договорились о встрече на территории нашей страны, где продемонстрируем им свои возможности по строительству достаточно крупных ферм на 2400 голов. Кроме того, в Казахстане мы видим достаточно большой и серьезный рынок по листовому стеклу, керамической плитке, ведь в этом направлении строительной отрасли Беларусь экспортно ориентирована. Мы готовы практически в два раза нарастить объемы поставок строительных материалов в Казахстан", - отметил Руслан Пархамович.

По его словам, чтобы систематизировать данные поставки, сейчас ведется работа по открытию торгового дома, в который войдут ОАО "Керамин", ОАО "Березастройматериалы", Белорусская стекольная компания. "Возможно, к нашему торговому дому впоследствии присоединится и концерн "Беллесбумпром", - добавил министр.

"Что касается реализации инвестпроектов, то у нас есть достаточно хороший опыт и компетенции в технологии производства тех же керамической плитки и листового стекла. Мы готовы предложить уже реализованные на территории Беларуси инвестпроекты, которые можно транслировать в Казахстан и вполне успешно организовать производство с учетом наших знаний и технологий. В результате чего можно будет производить данные материалы на территории этой страны", - подчеркнул Руслан Пархамович.-0-