Беларусь планирует увеличить экспорт услуг и стройматериалов в Ленинградскую область

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает увеличить объемы экспорта услуг и отечественных строительных материалов в Ленинградскую область и Санкт-Петербург, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства Беларуси по итогам визита делегации ведомства во главе с министром Дмитрием Микуленком в Санкт-Петербург.

Перспективы двустороннего сотрудничества рассматривались на встречах с руководством области, представителями администраций районов Санкт-Петербурга, бизнес-сообщества. Состоялись переговоры с компаниями-производителями ЖБИ-изделий, товарного бетона, представителями бизнеса по вопросам приобретения белорусского цемента и сопутствующих товаров.

Также обсуждалось участие белорусских строителей в возведении социальных, инфраструктурных, промышленных объектов, жилья на территории региона, инвестиционное строительство школ, детских садов, больниц и поликлиник с привлечением кредитных ресурсов ОАО "Банк развития Республики Беларусь". Подобные проекты реализуются в Калужской области. Представители министерства осмотрели потенциальные площадки для строительства, были презентованы возможности "Белстройцентр-Холдинга".

"Белорусские предприятия строительного комплекса заинтересованы участвовать в долгосрочных целевых программах, реализуемых в России", - отметили в пресс-службе.

По итогам 2018 года в Ленинградскую область предприятия строительного комплекса поставили продукции на $160,4 млн, что на 27,6% больше, чем в 2017-м, в январе-мае текущего года - на $37,8 млн (темп роста 92,6%). Основу экспорта составили оборудование и запчасти, стеновые материалы, строительные металлоконструкции, конструкции и сборные железобетонные детали, цемент, минеральная вата, стекло и др.

В состав белорусской делегации входили представители ведомства, холдингов "Белстройцентр-Холдинг" и "Белорусская цементная компания", РУП "Белстройцентр".-0-