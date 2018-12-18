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Беларусь планирует увеличить поставки техники в Пакистан

Экономика 18.12.2018 | 12:07
Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил Пакистана Зубайр Махмуд Хаят и заместитель министра промышленности Беларуси Дмитрий Корчик
Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил Пакистана Зубайр Махмуд Хаят и заместитель министра промышленности Беларуси Дмитрий Корчик

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует увеличить объемы поставок техники в Пакистан, в том числе за счет расширения модельного ряда. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра промышленности Беларуси Дмитрий Корчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ближайшее время мы планируем выехать в Пакистан, чтобы провести переговоры в части увеличения объемов поставок нашей техники, расширения модельного ряда", - сказал замминистра. Он отметил, что у белорусской техники есть серьезный потенциал, интерес к ней пакистанских коллег достаточно высок. "Кроме того, мы планируем участвовать в программах технического перевооружения предприятий Пакистана. Думаю, это тоже вызовет интерес у наших коллег", - добавил Дмитрий Корчик.

На сегодня основным белорусским экспортером в области машиностроения в Пакистан является Минский тракторный завод, который работает на рынке этой страны уже более 50 лет. Помимо расширения номенклатуры поставок перед предприятием стоит задача развивать сборочное производство, увеличивать уровень локализации.

В 2019 году Беларусь планирует начать серийные поставки в Пакистан зерноуборочных комбайнов "Гомсельмаша" КЗС-575 "Палессе GS575". В этом году данная техника успешно прошла испытания. "Также уже сегодня мы поставляем нашу прицепную технику для сельского хозяйства, ищем потенциальных партнеров по организации сборки дорожно-строительной техники", - добавил заместитель министра.

Сегодня во время официального визита в Беларусь председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил Пакистана Зубайра Махмуда Хаята на открытой и закрытой площадках ОАО "МТЗ" состоялась выставка техники организаций Министерства промышленности, а также продукции предприятий концернов "Белнефтехим", "Беллегпром", "Белгоспищепром" Министерства здравоохранения и Минсельхозпрода. Экспортный потенциал страны представили флагманы отечественного машиностроения, среди которых МТЗ, "Амкодор", "Бобруйскагромаш", МАЗ, "Гомсельмаш", "Лидсельмаш", Минский моторный завод.

Всего было представлено более 40 единиц техники, в том числе тракторы, экскаваторы, погрузчики, пресс-подборщики, комбайны, тягачи, бытовые автомобили. Зубайр Махмуд Хаят был очень впечатлен уровнем оснащения данной техники.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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Теги
Беларусь, машиностроение, Пакистан, сотрудничество, экспорт
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