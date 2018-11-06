Беларусь планирует в 2019 году привлечь на новых рынках $500 млн для поддержания уровня ЗВР

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует в 2019 году дополнительно привлечь на новых рынках $500 млн для поддержания уровня золотовалютных резервов. Об этом заявил сегодня министр финансов Максим Ермолович на "Кастрычніцкім эканамічным форуме" (KEF-2018), передает корреспондент БЕЛТА.

"В рамках бюджета 2019 года Минфин для себя определяет задачу по дополнительному привлечению $500 млн для поддержания уровня золотовалютных резервов, - сказал министр. - Техническая готовность привлечь эти ресурсы у Министерства финансов есть, но все это будет зависеть от состояния внешних рынков: насколько они будут благоприятствовать такому шагу со стороны правительства Республики Беларусь, насколько эти заимствования будут для нас комфортны".

"В 2019 году деньги не очень сильно нужны, и это удобное время для дебютных выходов на рынки, на которых мы не присутствовали, - сказал министр. - Поэтому чтобы комфортно, безопасно себя ощущать в 2020 и 2021 годах, надо эти рынки тестировать". По словам министра, чтобы поддерживать целевую задачу по ежегодному привлечению $1,5 млрд с внешних рынков, надо проводить активную работу уже сейчас. "Если мы с этой задачей справимся, и не будет никаких внешнеэкономических шоков, внутренняя экономика просматривается на этот период достаточно понятно и прозрачно в текущем состоянии, мы не будем иметь проблем с золотовалютными резервами, с обслуживанием и погашением государственного долга и войдем в тот трек повышения качества бюджетной политики, на который я очень надеюсь", - сказал министр.

Отвечая на вопрос относительно дебютных рынков, Максим Ермолович отметил, что речь идет о России и Китае.-0-