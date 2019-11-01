1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует в 2020 году разместить на внешних рынках еврооблигации на $1,35 млрд. Об этом заявил министр финансов Максим Ермолович во время "Кастрычніцкага эканамічнага форума", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сохраняем возможность выхода на внешний рынок с новыми выпусками еврооблигаций. Планируем, что новое размещение сделаем в следующем году", - сказал Максим Ермолович.

Эти планы, по словам министра, вполне реализуемы. "На наш взгляд, они не создают какого-либо риска для платежей по государственному долгу, потому что возможность взять такой объем средств с рынка на сегодня существует достаточно высокая. Причем взять по приемлемым ценам", - отметил министр. Эта возможность подкрепляется в том числе той активностью по открытию новых рынков, которую Минфин проводил в прошлом.

В целом у Беларуси достаточно большие возможности по привлечению ресурсов с внешнего рынка, подчеркнул Максим Ермолович. "Мы дебютировали в текущем году на российском рынке, подготовили и реализуем программу по размещению суверенных облигаций Беларуси в российских рублях на российском фондовом рынке", - добавил министр.-0-