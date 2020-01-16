Беларусь планирует возобновить переговоры по газу с РФ до конца января - Каранкевич

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует возобновить переговоры по газу с РФ до конца января, сообщил сегодня журналистам министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Планируем переговоры в январе. Газа вполне достаточно, он есть. Без газа наши люди не останутся", - сказал Виктор Каранкевич.

Как сообщалось, цена российского газа для Беларуси в январе и феврале сохраняется на уровне $127 за 1 тыс. куб.м, соответствующий протокол Беларусь и Россия подписали 31 декабря 2019 года. Цена на газ с марта является предметом дальнейших переговоров.

Также были подписаны дополнения к контрактам на транзит и поставку газа с "Газпром трансгаз Беларусь", продлевающие их до 2021 года. Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года.

В 2019 году цена на газ для Беларуси являлась фиксированной и составляла также $127 за 1 тыс. куб.м на границе. В республиканском бюджете на 2020 год этот параметр заложен на уровне 2019 года.-0-