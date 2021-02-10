10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует за пять лет увеличить производство молока почти на 15%. Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло в интервью программе "Панорама" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Задачи на ближайшую пятилетку достаточно амбициозные. Мы поставили себе цель увеличить производство молока до 9,2 млн т (практически на 15%), мяса всех видов - до 2 млн т. Цель по экспорту - $7 млрд. Конечно, в Россию мы столько уже не поставим продукции, нужно выходить на другие рынки, а там достаточно жесткая конкуренция", - отметил Игорь Брыло.

Он затронул и вопрос закрепления молодежи на селе. "Для выпускников нужно создать социальный пакет. Мы приняли и принимаем ряд нормативных правовых актов, которые будут способствовать этому. Прежде всего создаем некую материальную базу, чтобы в течение пяти лет молодой специалист мог получать определенные денежные доплаты. Прорабатываем вопросы выдачи займов, льготных кредитов, ссуд молодым специалистам. Это кропотливая работа", - отметил замминистра.-0-