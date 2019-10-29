29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует закупить 200 тыс. т зерна за рубежом, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько во время IV Экспортного форума "Беларусь мясная", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы видим объемы зерна, которые в этом году придется закупить, - около 200 тыс. т. Планируем это сделать в ближайшее время. Рассматриваем возможности Казахстана, Украины, России в этом плане. Регионы будут закупать зерно сами", - сказал Анатолий Хотько. По его словам, недобор зерна связан с неблагоприятными погодными условиями в период его созревания.

В этом году в Беларуси ожидается сбор зерновых вместе с кукурузой в общем объеме около 9 млн т. Из них 700 тыс. т рапса, 1,4 млн т кукурузы, остальное - колосовые. "Так что мы будем с урожаем, уже выполнили госзаказ по поставкам продовольственного зерна. Цифры у нас несколько скорректировались: меньше соберем зерна кукурузы к уровню прошлого года из-за того, что часть кукурузы переведена в силос", - отметил министр.-0-