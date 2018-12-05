5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует закупить 600-700 тыс. т зерна за рубежом, сообщил сегодня журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун в пресс-центре БЕЛТА.

"Мы недополучили 1,8 млн т зерна к уровню прошлого года. Хочу отметить, что мы полностью обеспечены продовольственным зерном, а значит, и мукой, крупой, хлебобулочными изделиями. Закупать зерно за рубежом могут, например, птицекомплексы. С учетом того, что у нас есть госрезерв, планируется закупить в районе 600-700 тыс. т", - сказал Владимир Гракун.

Закупки будут проводиться на конкурсной основе. "Предприятия, которые будут закупать зерно, должны провести конкурсы и определиться по наиболее выгодным ценам для Беларуси. Не исключено, что области будут проводить централизованные конкурсы. Будем закупать у тех, кто предложит наименьшую цену и наилучшие условия. Это могут быть разные страны, в том числе Россия, Украина", - отметил замминистра.

Как сообщалось, май и начало лета 2018 года выдались засушливыми. По данным Белгидромета, средняя температура воздуха по стране составила плюс 16,9 градуса, что выше климатической нормы на 3,5 градуса. Такой теплый май отмечен впервые за весь период наблюдений. За этот месяц в среднем по Беларуси выпало 29 мм осадков (49% климатической нормы). Такое и меньшее количество осадков в мае отмечается примерно один раз в 10 лет. Что касается первой декады июня, температура воздуха в среднем по Беларуси составила 16,6 градуса тепла, что выше климатической нормы на 1 градус. За первую декаду июня в среднем по Беларуси выпало 2,6 мм осадков - лишь 10% нормы. Недостаток влаги повлиял на формирование урожая сельхозкультур, часть посевов пострадала.-0-

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