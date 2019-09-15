ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 15 сентября 2019
Минск Сплошная облачность +14°C
Версия для слабовидящих
Новости
23:20 Глава Международной федерации гандбола оценил шансы Беларуси на проведение ЧЕ в 2026 г Общество
22:28 Беларусь планирует заработать на экспорте картофеля в этом году около $50 млн Экономика
21:47 ФОТОФАКТ: Сборная Беларуси (U-17) с разгромным счетом уступила исландским футболисткам в отборочном раунде чемпионата Европы Спорт
21:37 Белорусские атлеты не смогли открыть счет наградам чемпионата мира по борьбе Спорт
21:15 Дубль Данило помог минскому "Динамо" одолеть "Слуцк", "Шахтер" победил "Ислочь" в чемпионате Беларуси Спорт
21:01 Сборная Беларуси победила Финляндию на ЧЕ по волейболу, отыграв матчболы в 3-м сете Спорт
20:36 В Минтруда рассказали о перспективах электронных трудовых книжек в Беларуси Общество
19:50 Бюджет на научную деятельность в Беларуси в 2020 году увеличат на 16% Экономика
19:30 Минское "Динамо" вырвало победу в матче с "Металлургом" на последней минуте 3-го периода Спорт
19:06 В Казахстане столкнулись поезд и автобус – двое погибли, девять человек пострадали В мире
18:29 Пирог-рекордсмен весом более 200 килограмм испекли в Нарьян-Маре Калейдоскоп
17:57 ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль "Wargaming Fest: День танкиста" Регионы
17:41 В Слуцком районе легковушка при обгоне вылетела в кювет, водитель погиб Происшествия
17:38 Баскетболисты Испании во второй раз стали чемпионами мира Спорт
17:30 Сезон сельхозярмарок начинается в Бресте 28 сентября Регионы
16:34 В Орше легковушка съехала в реку Происшествия
16:16 В Индии опрокинулась лодка с туристами, погибли 11 человек В мире
15:55 Минский полумарафон-2019 стал самым сильным по накалу эмоций - Девятовский Спорт
15:44 Белорусские спецназовцы на учении "Щит Союза - 2019" освободили от боевиков населенный пункт Общество
15:34 "Зорная краiна" дает шанс заявить о себе юным белорусам - Лариса Грибалева Культура
15:09 Благотворительный забег #ДетиДетям собрал около 2 тыс. участников Регионы
15:00 Минский полумарафон стартовал с экозабега Общество
14:59 ФОТОРЕПОРТАЖ: Открытый Кубок Беларуси по мотокроссу прошел в Могилеве Спорт
14:30 Новые рекорды Минского полумарафона Общество
14:23 Свыше 30 человек погибли в Таиланде из-за наводнений В мире
13:42 Ветрено и до +19°С ожидается в Беларуси 16 сентября Общество
12:51 На старт самой короткой дистанции Минского полумарафона вышли 25 тыс. бегунов Спорт
12:03 Белорусские военные на учении "Щит Союза - 2019" отработали уничтожение условного противника Общество
11:56 Иран отверг обвинения США в причастности к атакам на саудовские нефтяные объекты В мире
11:43 Победителем Минского полумарафона на дистанции 21,1 км стала белоруска Нина Савина Спорт
Все новости
Все новости
Экономика
15 сентября 2019, 22:28

Беларусь планирует заработать на экспорте картофеля в этом году около $50 млн

Фото из архива
Фото из архива

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует заработать на экспорте картофеля в этом году порядка $50 млн. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, информирует БЕЛТА.

В этом году урожай картофеля в республике ожидается на уровне 7 млн т. Из них почти 45 тыс. т будет заложено в стабилизационные фонды, свыше 500 тыс. т отправится на экспорт.

"До конца года планируем сохранить динамику прошлого года, отработать на уровне 100% и заработать (на экспорте картофеля - прим. БЕЛТА) порядка $50 млн", - сказал Алексей Богданов.

Он отметил, что кроме пищевого картофеля наша страна активно поставляет на внешние рынки и семенной картофель отечественной селекции. "В первом полугодии экспорт составил уже порядка 1 тыс. т", - уточнил руководитель управления.

Из 17 стран, в которые Беларусь экспортирует картофель, в тройке лидеров Россия, Молдова и Украина. Большие объемы поставляются также в Сербию, Македонию и Турцию.-0-

Теги
Министерство сельского хозяйства и продовольствия экспорт
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Бюджет на научную деятельность в Беларуси в 2020 году увеличат на 16%
Фото из архива Топливо на АЗС Беларуси с 15 сентября дорожает на 1 копейку
Фото из архива Урожай яблок в этом году составит около 155 тыс. т - Минсельхозпрод
Фото Минэкономики Школу с изучением китайского языка могут построить в Орше
Фото belinterexpo.by Национальная экспозиция Беларуси представлена на выставке Ulaanbaatar Partnership в Монголии
Фото из архива Беларусь и КНР подписали протокол по карантинным требованиям для экспорта жома сахарной свеклы
Главное
ФОТОРЕПОРТАЖ: Минск отпраздновал День города
Победителем Минского полумарафона на дистанции 21,1 км стала белоруска Нина Савина
Бюджет на научную деятельность в Беларуси в 2020 году увеличат на 16%
Запрет на посещение лесов действует в 28 районах Беларуси
Топ-новости
ФОТОРЕПОРТАЖ: Минский полумарафон прошел в белорусской столице
Минский полумарафон стартовал с экозабега
ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль "Wargaming Fest: День танкиста"
В Минтруда рассказали о перспективах электронных трудовых книжек в Беларуси
Сборная Беларуси победила Финляндию на ЧЕ по волейболу, отыграв матчболы в 3-м сете
Минское "Динамо" вырвало победу в матче с "Металлургом" на последней минуте 3-го периода
ФОТОРЕПОРТАЖ: Открытый Кубок Беларуси по мотокроссу прошел в Могилеве
Белорусские спецназовцы на учении "Щит Союза - 2019" освободили от боевиков населенный пункт
Рев моторов и эксклюзивные железные кони: H.O.G. Rally Minsk снова в столице
"Зорная краiна" дает шанс заявить о себе юным белорусам - Лариса Грибалева
Белорусские теннисисты победили португальцев в матче Кубка Дэвиса
Беларусь намерена претендовать на проведение чемпионата Европы по гандболу 2026 года
Топливо на АЗС Беларуси с 15 сентября дорожает на 1 копейку
ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль сыра прошел в Гродно
Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября
Афиша
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Содействие занятости населения Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.