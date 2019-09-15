Беларусь планирует заработать на экспорте картофеля в этом году около $50 млн

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует заработать на экспорте картофеля в этом году порядка $50 млн. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, информирует БЕЛТА.

В этом году урожай картофеля в республике ожидается на уровне 7 млн т. Из них почти 45 тыс. т будет заложено в стабилизационные фонды, свыше 500 тыс. т отправится на экспорт.

"До конца года планируем сохранить динамику прошлого года, отработать на уровне 100% и заработать (на экспорте картофеля - прим. БЕЛТА) порядка $50 млн", - сказал Алексей Богданов.

Он отметил, что кроме пищевого картофеля наша страна активно поставляет на внешние рынки и семенной картофель отечественной селекции. "В первом полугодии экспорт составил уже порядка 1 тыс. т", - уточнил руководитель управления.

Из 17 стран, в которые Беларусь экспортирует картофель, в тройке лидеров Россия, Молдова и Украина. Большие объемы поставляются также в Сербию, Македонию и Турцию.-0-