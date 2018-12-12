Беларусь по итогам года планирует нарастить экспорт высокотехнологичной продукции на 20% - ГКНТ

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь по итогам года планирует нарастить экспорт высокотехнологичной продукции на 20%. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин перед семинаром "Экспорт инновационной продукции: возможности и перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.

"Задача по экспорту высокотехнологичной продукции на этот год составляет 32,5% (доля в общем объеме белорусского экспорта. - Прим. БЕЛТА), на следующий год - 33%. Мы планируем, что в этом году выполним доведенный показатель. По экспорту высокотехнологичной продукции уже выходим на уровень Испании, Чехии. Достижение среднеевропейских показателей означает, что каждая прибавка каждой десятой процента предполагает серьезные усилия", - отметил Александр Шумилин.

Александр Шумилин

Ожидается, что Беларусь по итогам текущего года экспортирует высокотехнологичную продукцию на $13,5 млрд, что на 20% больше, чем в прошлом году. "Это серьезный показатель, которого непросто добиться. Речь идет о несырьевых ресурсах - это приборы, оборудование, высокотехнологичне машины. Выйти с такой новой продукцией на рынок достаточно сложно, - обратил внимание председатель ГКНТ. - Высокотехнологичный бизнес и государство должны еще сильнее объединиться в решении совместных задач. Важно донести до бизнеса информацию о механизмах и условиях поддержки, которые государство предлагает для производства и экспорта высокотехнологичной продукции. В то же время важно услышать мнение наших производителей, чего им не хватает, чтобы достигать наиболее значимых результатов".

Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович сообщил, что в 2017 году в белорусском несырьевом экспорте 24% поставок обеспечили предприятия негосударственной формы собственности. "Важно услышать мнение таких предприятий, какие им нужны дополнительные меры поддержки. Беларусь не обладает достаточными сырьевыми ресурсами, и наш экспорт в принципе должен быть высокотехнологичным. Наиболее перспективны на глобальном рынке предприятия, работающие в сферах приборостроения, нефтехимии и фармацевтики, производства медицинского оборудования", - добавил он.

Владимир Улахович

На семинаре в Национальной библиотеке собрались руководители более 100 белорусских предприятий всех форм собственности, включая представителей малого и среднего бизнеса. Открылась выставка отечественной инновационной продукции. Организаторами семинара выступают БелТПП и Государственный комитет по науке и технологиям.-0-

Фото Максима Гучека