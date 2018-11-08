8 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь по объему товарооборота сохраняет четвертое место среди всех торговых партнеров России и первое - среди стран СНГ. Об этом свидетельствуют данные о российской внешней торговле за 9 месяцев 2018 года, представленные корреспонденту БЕЛТА в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

По сведениям таможенной статистики, белорусско-российский товарооборот в январе-сентябре (вместе с досчетами ФТС на неучтенные объемы взаимной торговли) составил $26 млрд 403,8 млн. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом он увеличился на 13,9%.

Беларусь по объему торговли с Россией обошли только Китай (товарооборот за 9 месяцев составил $78,7 млрд, рост на 27,8%), Германия ($44,1 млрд, 24,7%) и Нидерланды ($33,7 млрд, 15,5%). Далее после Беларуси следуют Италия, Турция, США, Республика Корея, Япония, Польша, Казахстан и Франция.

По итогам 2017 года Беларусь также являлась четвертым торговым партнером России среди всех стран мира и первым - среди государств СНГ.-0-