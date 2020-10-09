Беларусь поддерживает усиление роли Евразийского банка развития в укреплении ЕАЭС - Головченко

Во время заседания

9 октября, Ереван /Корр. БЕЛТА/. Беларусь поддерживает усиление роли Евразийского банка развития в укреплении ЕАЭС, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь в целом поддерживает работу по усилению роли Евразийского банка развития. Этот финансовый институт должен играть более весомую роль в укреплении союза и, в частности, в формирующейся системе содействия экспорту продукции, которая произведена в ЕАЭС", - сказал Роман Головченко.

Для кредитной поддержки проектов с интеграционным эффектом предлагается объединить усилия национальных банков развития с возможностями Евразийского банка развития. "Это позволит уменьшить стоимость кредитных ресурсов и компенсировать риски изменения процентных ставок", - отметил премьер-министр.

По его мнению, формирование системы совместной страховой поддержки экспорта также станет весомым и гармоничным механизмом экспортного кредитования.

В рамках председательства Беларуси в органах ЕАЭС продолжается работа по укреплению институциональной структуры ЕАЭС, расширению компетенций и повышению эффективности Евразийской экономической комиссии, совершенствованию процедуры принятия и реализации решений органов ЕАЭС. "Эти направления сформулированы в проекте стратегических направлений евразийской экономической интеграции до 2025 года. Уверен, главы наших государств утвердят документ на своей следующей встрече", - добавил Роман Головченко.

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, учрежденная для содействия развитию рыночной экономики государств - участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами - участниками банка являются Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-

Фото Оксаны Манчук