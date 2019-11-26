Беларусь поделится опытом развития инновационной инфраструктуры с Кубой

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь поделится опытом развития субъектов инновационной инфраструктуры, в том числе технопарков, с Кубой, заявил сегодня председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин на открытии белорусско-кубинского научно-практического семинара "Технопарки как площадки для развития предпринимательства и создания инновационной экономики", сообщили БЕЛТА в ГКНТ.

"Мы считаем очень важным, что Республика Куба также выбрала для себя инновационный путь развития экономики. Сегодняшнему мероприятию предшествовали важные для Кубы события: впервые принята программа инновационного развития страны, начальным этапом которой станет открытие кубинского технопарка. И нам приятно, что Беларусь стала одной из тех стран, куда вы приехали в поисках опыта", - сказал Александр Шумилин.

Он сообщил, что месяц назад в присутствии Президента Беларуси и Президента Кубы подписана исполнительная программа белорусско-кубинского научно-технического сотрудничества, реализация которой уже началась.

В Беларуси технопарки возникли более 25 лет назад. Среди первооткрывателей были научно-технологический парк "Политехник" на базе Белорусского национального технического университета и технопарк в Могилеве. Всего в настоящее время действует 25 субъектов инновационной инфраструктуры: 16 технопарков, 8 центров трансфера технологий, а также находящийся в структуре ГКНТ Белорусский инновационный фонд.

Динамичное развитие субъектов инфраструктуры сопровождается качественным ростом показателей работы технопарков. Так, объем выпуска продукции (работ, услуг) резидентами технопарков за период с 2015 года по настоящее время увеличился практически в 3 раза и достиг Br118 млн (или почти $60 млн). Выпуск продукции на рубль вложенных бюджетных средств вырос втрое. На предприятиях белорусских технопарков работают около 2,5 тыс. человек, при этом количество ежегодно создаваемых рабочих мест превышает 500. До 50% производимой продукции поставляется на экспорт.-0-