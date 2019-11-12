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12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь подготовила предложения по взаимодействию с РФ в сфере энергетики. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго Беларуси по итогам встречи министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича с российским коллегой Александром Новаком.
"Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в энергетике, проработали вопросы по дорожным картам в электроэнергетической и газовой сферах", - отметили в пресс-службе.
По результатам встречи белорусской стороной подготовлен пакет документов для дальнейшего рассмотрения премьер-министром Беларуси.
Встреча прошла с участием посла Беларуси в России Владимира Семашко, представителей министерств энергетики Беларуси и РФ.-0-