Беларусь подготовит изменения в техрегламент ЕАЭС на парфюмерию и косметику

19 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии внес изменения в план разработки технических регламентов Евразийского экономического союза, которые касаются техрегламента на парфюмерно-косметическую продукцию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Изменения будут подготовлены Беларусью с целью уточнения области применения и идентификации парфюмерно-косметической продукции, установления требований к токсикологическим показателям продукции, полученным на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов, установления требований к маркировке и оценке соответствия продукции, попадающей одновременно под действие нескольких технических регламентов, установления оценки раздражающего действия на слизистые альтернативными методами in vitro (без использования животных), установления требований к упаковке", - отметили в пресс-службе.

Совет ЕЭК также дал поручение Коллегии ЕЭК обеспечить рассмотрение на отдельном совещании предложения России по продлению до 2 августа 2030 года переходного периода в отношении отдельных видов железнодорожного подвижного состава. "Это делается в целях выпуска в обращение железнодорожного подвижного состава для транспортирования компонентов ракетного топлива, специальных грузов госкорпорации "Росатом", проезда вооруженных караулов и персонала сопровождения специальных грузов, специального железнодорожного подвижного состава, эксплуатирующегося в Вооруженных Силах РФ", - пояснили в ЕЭК.-0-