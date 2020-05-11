Беларусь подошла к заключению с Литвой соглашения об обмене информацией по ядерной безопасности - Луговская

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь подошла к заключению соглашения об обмене информацией в области ядерной безопасности с Государственной инспекцией по ядерной безопасности Литвы (VATESI). Об этом сообщила сегодня журналистам начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзора) Ольга Луговская, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний момент наконец-то мы подошли уже к заключению соглашения с Литвой, нами был отправлен проект соглашения, который будет подписан со стороны Беларуси Министерством по чрезвычайным ситуациям, с литовской стороны - VATESI", - рассказала Ольга Луговская.

По ее словам, у Госатомнадзора налажены тесные контакты с регулирующим органом Литвы, взаимодействие ведется и на международных площадках, в том числе МАГАТЭ.

"Мы готовы продолжать работать (с VATESI. - Прим. БЕЛТА), базируясь на технических вопросах. Безусловно, в основу всего должна быть положена безопасность, мы готовы работать с нашими коллегами в полном объеме", - добавила начальник Госатомнадзора.-0-

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