Беларусь подписала с МБРР соглашение о займе на строительство котельных и утепление домов

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Международный банк реконструкции и развития подписали соглашения о займе и предоставлении гранта Глобального экологического фонда для проекта "Расширение устойчивого энергопользования". Церемония состоялась сегодня в представительстве Всемирного банка в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Подпись с белорусской стороны поставил председатель Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий, от имени Международного банка реконструкции и развития - глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер.

Планируемый срок реализации проекта - пять лет. На эти цели привлекаются заемные средства Европейского инвестиционного банка в объеме 90 млн евро (финансовое соглашение подписано сторонами 22 ноября 2019 года в Лондоне) и Международного банка реконструкции и развития в объеме 90 млн евро. В поддержку реализации мероприятий Глобальным экологическим фондом также выделены грантовые средства - $3,653 млн.

Планируется строительство (реконструкция) 34 котельных на древесном топливе, а также тепловая модернизация в Гродненской и Могилевской областях многоквартирных жилых домов.

"Это второе соглашение, которое подписывает Беларусь в рамках реализации проекта "Расширение устойчивого энергопользования". Международные займы позволят нам существенно продвинуться в сфере энергосбережения", - отметил Валентин Татарицкий. Он добавил, что ведется активная работа с регионами. В частности, уже определены 214 жилых домов для тепловой модернизации. Перечень в ближайшее время пополнят еще 39 объектов.

В свою очередь Алекс Кремер подчеркнул важность инициативы с точки зрения экономической целесообразности, поскольку сокращаются затраты на отопление. Также проводимые мероприятия внесут вклад в сокращение выбросов парниковых газов. Особенность проекта и в том, что в него вовлекаются собственники жилья. "Это первый проект Всемирного банка в Беларуси, где обычным гражданам будет принадлежать ведущая роль", - сказал глава представительства Всемирного банка.

Он поблагодарил белорусскую сторону за сотрудничество и анонсировал возможность привлечения международного займа на модернизацию общественных зданий.

Как сообщалось, для создания условий реализации энергоэффективных мероприятий в жилищном фонде с участием собственников жилья, в том числе механизма возмещения затрат, подписан указ "О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов" №327.-0-