Беларусь подписала соглашения о сотрудничестве с Ингушетией, Саратовской и Смоленской областями

18 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Во время пленарного заседания VI Форума регионов подписан пакет соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между правительством Беларуси и правительствами Ингушетии, Саратовской области, а также администрацией Смоленской области, передает корреспондент БЕЛТА.
Соглашения от белорусской стороны подписал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.
Кроме того, соглашения о научно-техническом сотрудничестве подписаны между академиями наук двух стран, Международным центром компетенций в горнотехническом образовании, Санкт-Петербургским горным университетом и ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг".
Выступая на пленарном заседании, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что подписанные соглашения, в частности в сфере науки и образования, открывают большие перспективы перед странами. Она назвала эти решения крайне востребованными. Спикер выразила уверенность, что у Беларуси и России есть все необходимое для того, чтобы, объединив интеллектуальные и творческие потенциалы, занять лидирующие позиции в инновационных отраслях.-0-
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