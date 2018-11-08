Беларусь подписала в Шанхае контракты на поставку нефтехимической продукции более чем на $13 млн

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации нефтехимического комплекса Беларуси заключили контракты на поставку в Китай продукции более чем на $13 млн. Документы подписаны во время первой китайской международной выставки импортных товаров и услуг China International Import Expo в Шанхае, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Контракт на $12 млн на поставку акрилового волокна подписан между ОАО "Нафтан" и компанией China National Fiber.
Кремнеземное волокно производства ОАО "Полоцк-Стекловолокно" согласно контрактам на общую сумму 1 млн евро, подписанным на выставке, будут получать китайские компании DBW Automotive Components Shanghai и Lih Feng Jiing Enterprise.
Ряд подписанных с китайскими компаниями документов на сумму около $500 тыс. - у ОАО "СветлогорскХимволокно", предлагающего на рынок КНР свои углеродные материалы.
Меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества по поставкам продукции подписан также между ОАО "Белшина" и компанией Taiyuan Iron and Steel Co., Ltd.
Во время визита в Китай на выставку заместителя председателя концерна "Белнефтехим" Владимира Сизова состоялись его переговоры с представителями китайской компании "Комплант" по вопросам инвестиционного сотрудничества.-0-
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