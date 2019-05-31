Беларусь подтверждает планы о получении кредита Банка развития Китая в 2019 году

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры о выделении Беларуси кредита Банка развития Китая продолжаются, идут рабочие встречи, сообщил сегодня журналистам заместитель министра финансов Андрей Белковец, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Белковец в конце мая провел встречи в Банке развития и Эксимбанке Китая. "Мы обсуждали условия, детали, возможности, как это можно организовать", - отметил замминистра. Он напомнил, что речь идет о сумме в $500-600 млн. Ожидается, что кредит может быть выделен в этом году.

Как сообщалось, средства китайского кредита в случае достижения договоренности Беларусь может направить на рефинансирование долга. Эти средства могут стать альтернативой российскому кредиту. Проект кредитного соглашения Беларусь ожидает от России.-0-