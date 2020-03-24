Беларусь полностью обеспечена крупами и мясо-молочной продукцией - Минсельхозпрод

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в полной мере обеспечивается потребность внутреннего рынка в мясной, молочной и мукомольно-крупяной продукции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"Потребность в продуктах переработки из молока и мяса полностью обеспечивается за счет собственного производства. Организации мясной и молочной промышленности страны выпускают продукты высокого качества в широком ассортименте. Уровень самообеспечения составляет по мясу и мясным продуктам 135,2%, по молокопродуктам - 235,1%", - сказали в пресс-службе.

За январь-февраль 2020 года организации системы Минсельхозпрода переработали 107,6% молока, 108,6% скота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темп роста производства сыров составил 113,6%, масла - 106%, цельномолочной продукции - 106,6%, молочных консервов - 118%, мяса и субпродуктов - 108,4%, в том числе свинины - 113,1%, мясных консервов - 102,6%. "При необходимости имеется возможность увеличить выпуск консервированной продукции в два раза", - обратили внимание в Минсельхозпроде.

Предприятия обеспечивают переработку животноводческого сырья в полном объеме, имеются резервы незадействованных производственных мощностей по выпуску продукции. Поставка торговым организациям осуществляется на основании заключенных договоров в соответствии с их заявками. За январь-февраль 2020 года темп роста реализации продукции рыночным потребителям Беларуси составил по мясу и мясопродуктам 103%, по колбасным изделиям - 105%, по животному маслу - 113%, по цельномолочной продукции - 101%. На складах перерабатывающих организаций поддерживается достаточный запас основных видов продовольствия: мяса (говядина, свинина), мясных консервов, животного масла, молочных консервов.

В целях обеспечения возросшего спроса внутреннего рынка на социально значимые товары организации увеличили объем производства крупяной продукции за январь-февраль 2020 года на 15%, или на 1,2 тыс. т (до 9 тыс. т). "По состоянию на 24 марта наличие мукомольно-крупяной продукции в организациях хлебопродуктов и зерновых для их производства достаточно для обеспечения потребности внутреннего рынка до нового урожая 2020 года", - подчеркнули в пресс-службе.-0-