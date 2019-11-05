Беларусь получила право поставлять в Китай куриные субпродукты

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протокол по инспекции, карантину и ветеринарно-санитарным требованиям для птицы, экспортируемой из Беларуси в Китай, в части поставок куриных субпродуктов, лапок, кончиков крыльев был подписан во время рабочей встречи министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолия Хотько и заместителя министра Главного таможенного управления КНР Ли Гуо. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода Беларуси.

Стороны отметили позитивную тенденцию развития сотрудничества между двумя странами в сфере АПК. "За январь-сентябрь 2019 года экспорт белорусского продовольствия в Китай составил около $80 млн, что практически на 54% выше аналогичного периода прошлого года. Сегодня наша страна поставляет в КНР молочную продукцию, замороженную говядину, куриное мясо, кормовые молочные продукты, рыбную продукцию. Тренд 2019 года - поставки на китайский рынок мясной продукции, которой за 9 месяцев экспортировано на сумму более $29 млн. Прорабатываются вопросы по поставкам охлажденной говядины и субпродуктов", - рассказали в министерстве.

Для поставок в Китай открыты пять белорусских птицефабрик: ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика", ОАО "Птицефабрика "Дружба", СЗАО "Серволюкс", ОАО "Смолевичи Бройлер". Кроме того, на право поставок в КНР аккредитованы 54 белорусских молокоперерабатывающих предприятия и два мясокомбината. Недавно были сертифицированы семь белорусских производителей рыбной продукции и четыре завода по поставкам свекловичного жома. Беларусь продолжает работу по расширению списка аккредитованных предприятий.-0-