Беларусь получила в 2020 году от "налога на Google" Br47 млн

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь получила в 2020 году от введения налога на добавленную стоимость с иностранных организаций, которые реализуют физлицам услуги в электронной форме ("налог на Google"), Br47 млн, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко на заседании коллегии МНС, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2020 году поступило Br47 млн, а всего за три года - Br88 млн. Хочу отметить очень высокую динамику поступления этих платежей, каждый год темп прироста - более 40%", - сказал Сергей Наливайко. По его мнению, как минимум такая динамика по поступлению этого налога будет сохраняться в дальнейшем.

Сейчас на учете в налоговых органах состоит 87 иностранных организаций - плательщиков этого налога, в том числе Google, Microsoft, Amazon, Apple, Booking.com.

"Постановка на учет, представление налоговой отчетности и последующее взаимодействие иностранных организаций с налоговыми органами происходит только в электронном виде с помощью сервиса электронного НДС, размещенного на сайте МНС", - пояснил министр.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года в Беларуси иностранные организации, которые оказывают электронные услуги физлицам, платят НДС. В первый год действия "налога на Google" он принес белорусскому бюджету Br15,8 млн.-0-