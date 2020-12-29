Беларусь получит $20 млн от Фонда ОПЕК для здравоохранения

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Фонд международного развития ОПЕК подписали кредитное соглашение, предусматривающее предоставление стране займа в сумме $20 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства финансов.

Согласно условиям кредитного соглашения, средства займа будут направлены на реализацию мер, связанных с поддержкой системы здравоохранения Беларуси, улучшением потенциала этой сферы, а также уменьшением рисков в связи с COVID-19.

Фонд международного развития ОПЕК - международный финансовый институт, созданный в 1976 году странами - членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).-0-