Беларусь посчитает размер компенсации за грязную нефть после завершения в ноябре капремонта НПЗ

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь посчитает размер компенсации из-за поставок некачественной нефти из России после завершения в ноябре капремонта своих нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Андрей Бунаков в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.
"Окончательная сумма компенсации будет посчитана после капитального ремонта наших нефтеперерабатывающих заводов. Если на "Нафтане" капремонт завершается, то где-то в начале ноября он будет закончен на Мозырском НПЗ, который непосредственно перерабатывал грязную нефть. После этого будет посчитана окончательная сумма", - сказал Андрей Бунаков.
Зампред "Белнефтехима" не исключил, что сумма компенсации может включать и недополученную прибыль за транзит нефти.
При этом он не уточнил, какую сумму для компенсации ориентировочно может назвать белорусская сторона.
Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. В результате ряд стран прекратил принимать и перерабатывать российскую нефть. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки, ущерб был нанесен и трубопроводной системе.-0-