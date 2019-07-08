8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь поставит в Бангладеш 450 тыс. т калийных удобрений. Крупный годовой контракт подписан в Совете Республики. Сегодня здесь состоялась встреча председателя верхней палаты белорусского парламента, уполномоченного по сотрудничеству с Бангладеш Михаила Мясниковича с делегацией Министерства сельского хозяйства во главе с его секретарем Эм-Ди Насируззаманом и руководством госкорпорации по развитию сельского хозяйства Бангладеш (BADC), передает корреспондент БЕЛТА.

Меморандум и контракт на поставку в Бангладеш белорусского хлористого калия на следующий финансовый год подписали генеральный директор Белорусской калийной компании (БКК) Елена Кудрявец и председатель BADC Вахид Хондакер.

По словам гендиректора БКК, это укрепит сотрудничество и увеличит товарооборот. Белорусский калий высоко востребован в Бангладеш, его доля на рынке этой страны превалирует, отметила она.

Вахид Хондакер в свою очередь обратил внимание, что стороны давно сотрудничают в части поставок калийных удобрений, и выразил уверенность, что в дальнейшем взаимодействие БКК и BADC будет только укрепляться.

В сентябре 2014 года делегация в составе руководства BADC и представителей Министерства сельского хозяйства Бангладеш уже посещала Беларусь. Во время того визита БКК заключила с BADC контракт, предусматривающий поставку до 120 тыс. т калийных удобрений. По результатам 2018 года доля БКК на калийном рынке Бангладеш превысила 40%.-0-