Беларусь поставит зернохранилища в Судан

10 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь поставит в Судан зернохранилища вместимостью 1 млн т. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц, передает корреспондент БЕЛТА.

Он отметил важность развития белорусско-суданского сотрудничества в области сельского хозяйства. В частности, в стадии реализации находится белорусско-суданский рамочный контракт на поставку белорусских зернохранилищ и сельхозтехники. В соответствии с документом Беларусь поставляет с последующим монтажом зернохранилища вместимостью 1 млн т. Что касается обеспечения механизма финансирования проекта, то Леонид Заяц подчеркнул: "Удалось согласовать этот вопрос, имеется понимание между Национальным банком Беларуси и Сельскохозяйственным банком Судана".

Министр рассказал и о других проектах, которые осуществляют и будут реализовывать Беларусь и Судан, - в сфере животноводства, овощеводства, обучения кадров. Белорусские продукция и технологии востребованы в Судане, поэтому перспективным является создание совместных предприятий по производству мясной и молочной продукции, кормов, выращиванию овощей.-0-