22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь поставляет в Казахстан более 650 товарных позиций. Об этом сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Павел Утюпин перед встречей бизнеса с руководителями загранучреждений Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Казахстан - традиционный партнер Беларуси, там знают нашу продукцию с точки зрения ассортимента и качества, и статистика внешнеторгового оборота подтверждает заинтересованность казахстанской стороны в сотрудничестве с Беларусью. Несмотря на то что прошлый год был сложным, в Казахстане с марта по май даже было объявлено чрезвычайное положение, то есть практически ничего не работало, но даже в этих условиях снижение товарооборота и экспорта, в частности, составило всего 2,4% по прошлому году", - отметил дипломат.

По его информации, в этом году ситуация улучшилась. "Понятно, что сказываются антиковидные мероприятия, которые проводятся и в Беларуси, и в Казахстане, снятие определенных ограничений, все это потихоньку увеличило деловые контакты между двумя сторонами, в результате экспорт увеличивается. Причем особенность сотрудничества с Казахстаном заключается в том, что нет монопродукта, от которого зависят объемы экспортных поставок, а торговля достаточно диверсифицирована. Мы продаем туда более 650 товарных позиций, порядка 30% занимают наши продукты питания, они пользуются спросом, там знают их качество. Поэтому наши субъекты хозяйствования активно продолжают работать на казахстанском рынке, открывают новые точки, приходят новые партнеры, в итоге это увеличивает товарооборот", - отметил Павел Утюпин.

Второе перспективное, по мнению посла, направление сотрудничества Беларуси и Казахстана - машиностроительная продукция, доля которой в экспорте в Казахстан составляет порядка 38%. "Здесь мы идем выверенной стратегией. Казахстан сейчас активно занимается развитием сырьевого сектора экономики, поэтому и в этом направлении наши точки соприкосновения хорошо стыкуются. В итоге мы расширяем производство тех сборочных предприятий, которые уже имеем, в частности по тракторам. Также мы идем на углубление локализации, которая выгодна и белорусской, и казахстанской стороне, потому что таким образом мы получаем хорошее казахстанское производство, которое может получить определенные льготы и поддержку государства, что позволит более успешно конкурировать с импортными аналогами, которые поставляются в Казахстан, - сообщил руководитель дипмиссии. - При этом мы стремимся к сокращению транспортных расходов".

Также Беларусь и Казахстан рассматривают такие новые направления сотрудничества, как производство дорожно-строительной техники и в области пожарной техники, на которую имеется большой спрос на рынке Казахстана.-0-