8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь построит в Кении завод железобетонных конструкций и рыбоводческую ферму общей стоимостью около $104 млн. Такая информация размещена на сайте посольства Беларуси в Кении по итогам белорусско-кенийского делового форума, сообщает БЕЛТА.
Проекты предусмотрены в рамках реализации правительством Кении стратегической "Программы большой четверки", включающей продовольственную безопасность и питание, универсальное медицинское обеспечение, доступное жилье и производство. Также подписано соглашение о поставках в республику автотракторной техники и оборудования на сумму около $20 млн с последующим созданием на территории Кении сборочного производства белорусских тракторов мощностью до 5 тыс. единиц в год.
Белорусско-кенийский деловой форум прошел в Найроби. Белорусскую делегацию возглавил заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц. В ее состав вошли представители МТЗ, МАЗ, "Лидсельмаша", концерна "Белгоспищепром", "Лидахлебопродукта", Сморгонского комбината хлебопродуктов, Гродненской табачной фабрики "Неман", группы компаний "Унибокс", НЦМиКЦ.
Кенийскую сторону на форуме представило руководство Кенийской национальной торгово-промышленной палаты, Министерства иностранных дел, коммерческих компаний и финансово-кредитных институтов. Для участников провели обширную презентацию экспортного потенциала Беларуси, обсуждались перспективные точки роста торгово-экономического сотрудничества между странами.-0-
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