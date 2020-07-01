Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 июля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 29 июня 2020 года №378, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $37,8 за 1 т (ранее - $8,3).

Пошлина на прямогонный бензин повышена с $4,5 до $20,7 за 1 т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты - с $2,4 до $11,3 за 1 т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 июня. Тогда они также повышались.-0-