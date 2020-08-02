Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 августа повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 29 июля 2020 года №450, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $46,9 за 1 т (ранее - $37,8).

Пошлина на прямогонный бензин повышена с $20,7 до $25,7 за 1 т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты - с $11,3 до $14 за 1 т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 июля. Тогда они также повышались.-0-