Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 июня повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 31 мая 2021 года №299, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Согласно документу, ставки экспортных пошлин повышаются на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты - до $58,8 за 1 т (ранее - $54,9); прямогонный бензин - $32,3 за 1 т (ранее - $30,1); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные - $17,6 за 1 т (ранее - $16,4).

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись с 1 мая. Тогда они снижались.-0-