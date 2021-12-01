Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 декабря повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 30 ноября 2021 года №684, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Согласно документу, ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты - $77,5 за 1 т (ранее - $71,2), прямогонный бензин - $42,6 за 1 т (ранее - $39,1), товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные - $23,2 за 1 т (ранее - $21,3).

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись с 1 ноября. Тогда они также повышались.-0-