Беларусь повысила свой рейтинг в Глобальном инновационном индексе 2019 года

Фото постоянного представительства Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заняла 72-е место в Глобальном инновационном индексе 2019 года, значительно повысив свой рейтинг по сравнению с предыдущим годом (тогда было 86-е место). Об этом постоянное представительство Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве проинформировало в своем twitter-аккаунте, сообщает БЕЛТА.

Доклад Глобального инновационного индекса (GII) 2019 "Создание здоровой жизни - будущее медицинских инноваций" был представлен сегодня в индийском Нью-Дели.

GII, оценивая 129 стран по 80 показателям, стал одним из ведущих эталонов для измерения эффективности инноваций в экономике, сравнительного анализа, который может способствовать диалогу между государственным и частным секторами. На основе этого рейтинга политики, бизнес-лидеры и другие заинтересованные могут ежегодно оценивать инновационный прогресс.

Каждый год GII представляет тематический компонент, который отслеживает глобальные инновации. В этом выпуске он анализирует ситуацию с медицинскими инновациями в следующем десятилетии и рассматривает, как инновации преобразуют предоставление медицинской помощи во всем мире.-0-