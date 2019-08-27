27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает индийским инвесторам создавать совместные фармацевтические кластеры. Возможности сотрудничества обсуждались на встрече председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергея Рахманова с представителями индийской компании Biocon Limited во главе со старшим вице-президентом Александром Захом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Развитие фармацевтической промышленности - один из приоритетов для Беларуси, подчеркнул Сергей Рахманов. По его мнению, в стране есть необходимый производственный и интеллектуальный потенциал для успешного взаимодействия с индийскими компаниями. "И речь идет не только об импорте и экспорте, но и промышленной кооперации, создании совместных производств и даже кластеров, которые объединили бы представителей бизнеса, науки и образования. Совместно мы могли бы работать и на рынках третьих стран", - предложил он.

Особое внимание сенатор уделил накопленному в Беларуси опыту в сферах IT и высоких технологий. Эти знания и технологии могут работать и на фармацевтическую отрасль, подчеркнул он. С этим согласились и представители Biocon Limited. В мире сегодня востребованы такого рода продукты. В качестве примера бизнесмены привели проект по разработке мобильного приложения для автоматизированного контроля состояния здоровья инсулинозависимых людей. "Нам интересны подобные проекты, поэтому с радостью готовы обсудить предложения белорусской стороны, в том числе по развитию мобильных технологий", - заявил Александр Зах.

В качестве перспективного направления взаимодействия обозначена и трансплантология. Белорусские специалисты уже посещали Индию для обмена опытом со своими зарубежными коллегами. В будущем это сотрудничество может быть расширено.

Во время переговоров стороны уделили внимание вопросам трансфера в Беларусь индийских технологий по производству лекарств для лечения онкологических заболеваний и сахарного диабета. Речь также шла об организации обмена специалистами.

Biocon Limited - ведущая индийская биотехнологическая компания, которая производит активные фармсубстанции и готовые лекарственные средства в таких терапевтических сегментах, как диабетология, онкология, нефрология, кардиология. Кроме производственной деятельности компания занимается доклиническими и клиническими исследованиями производимых продуктов и их дистрибьюцией на мировом рынке. Препараты Biocon Limited поставляются более чем в 70 стран мира.-0-