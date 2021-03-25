Беларусь предлагает институту ядерных исследований в Дубне расширить сотрудничество в сфере медицины

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества в области медицины с Объединенным институтом ядерных исследований в Дубне (Россия). Об этом заявил сегодня на сессии Комитета полномочных представителей стран - участниц ОИЯИ председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

"Беларусь вносит предложения по расширению сотрудничества белорусских научных организаций - РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова и РНПЦ эпидемиологии и микробиологии - с Объединенным институтом ядерных исследований в области медицины, в том числе по разработке новых лекарств и методов лечения", - сказал Александр Шумилин.

Беларусь в составе ОИЯИ активно участвует в крупнейших экспериментах, таких как мега-сайенс проект NICA, а также экспериментах Европейской организации ядерных исследований (CERN) - "Компактный мюонный соленоид" (CMS) и проект "ATLAS". "Это проекты мирового уровня, в которых задействованы наши ученые", - подчеркнул председатель ГКНТ. При этом общий объем белорусских высокотехнологичных экспортных поставок в институт с 2014 по 2020 год составил $16,8 млн.

Среди наиболее востребованных белорусских разработок для мега-сайенс проекта NICA - технологии создания сверхпроводящих ниобиевых резонаторов для линейного ускорителя протонов и ионов, технологии сверхточной прецизионной механической обработки различных конструкций для коллайдера, уникальные печатные платы и различная электроника считывания для многофункционального детектора, а также программные продукты для расчетов распределения тепловых и электрических полей в устройствах установки NICA MPD.

Сессия Комитета полномочных представителей стран - участниц ОИЯИ проходит 25-26 марта в Дубне - наукограде на севере Московской области России. Во время мероприятия предполагается заключить новые контракты на поставку высокотехнологичной и наукоемкой белорусской продукции в институт на сумму более $350 тыс.

Объединенный институт ядерных исследований - международная межправительственная научно-исследовательская организация, основанная в целях объединения усилий, научного и материального потенциала государств-членов для изучения фундаментальных свойств материи. Членами ОИЯИ являются 18 государств, в том числе Беларусь. Главные решения по деятельности института принимаются высшим органом управления - Комитетом полномочных представителей правительств государств - членов ОИЯИ. Каждая страна-участница имеет одного представителя в этом комитете. Полномочным представителем Беларуси в ОИЯИ является председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.-0-