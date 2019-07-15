Беларусь предлагает Испании организовать совместные предприятия по переработке овощей и фруктов

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает Испании организовать на территории республики совместные предприятия по переработке овощей и фруктов. Об этом сообщил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Испании Павел Пустовой, который участвует в ежегодном семинаре руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений, передает корреспондент БЕЛТА.

Страны определили основные направления, сотрудничество в которых представляет взаимный интерес. Например, это сфера легкой промышленности. "Испанцам интересен белорусский лен. Мы проверяем возможности организации поставок. Уже состоялись поставки для испанского концерна Inditex Group (бренды Zara, Bershka)", - сказал посол.

Еще одно перспективное направление - коммунальный транспорт. "Испанцы очень озабочены экологией. Им нужен, в первую очередь, экологический транспорт для больших городов. Поэтому мы устанавливаем контакты для продвижения электробусов "Белкоммунмаш". Если все сложится хорошо, осенью наши представители приедут на специализированные выставки в районе Каталонии, чтобы продемонстрировать возможности белорусской техники", - отметил Павел Пустовой.

Развивается сотрудничество в области компьютерных услуг. Белорусские компании предлагают крупным испанским корпорациям свои услуги по разработке и модернизации программного обеспечения. В будущем такие проекты возможны также для городских служб Испании.

Стороны изучают возможность организации совместных предприятий по переработке овощей и фруктов. "Пробуем сподвигнуть испанцев не на поставку сырья, а на совместную переработку, создание совместных предприятий на территории Беларуси. В частности, по отжиму оливкового масла, приготовлению консервов, пресервов на основе испанских овощей и фруктов", - пояснил посол. Продолжается работа по привлечению из Испании инвестиций для проектов по модернизации в сфере нефтепереработки в Беларуси.

Отдельное направление сотрудничества - туризм. В этом году состоялся визит в нашу страну Зураба Пололикашвили - генерального секретаря Всемирной туристской организации (ЮНВТО), штаб-квартира которой расположена в Мадриде. Обсуждается возможность проведения в Беларуси в следующем году совместного с ЮНВТО международного мероприятия в сфере агроэкотуризма, а также направления белорусских специалистов для стажировки на базе Секретариата ЮНВТО.-0-