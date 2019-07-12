Беларусь предлагает обсудить в ЮНКТАД объединение мирового сообщества в борьбе с картелями

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович предложил обсудить пути консолидации усилий мирового сообщества в борьбе с картелями в рамках межправительственной группы экспертов ЮНКТАД, сообщили БЕЛТА в МАРТ.

В Женеве 10-12 июля проходит 18-е заседание межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции, на котором представлен отчет о деятельности дискуссионной группы ЮНКТАД по международному сотрудничеству, в том числе о разработке проекта руководящих принципов и процедур международного сотрудничества.

Руководящие принципы предназначены для организации эффективного взаимодействия антимонопольных органов разных стран при рассмотрении дел о нарушении конкуренции на трансграничных рынках, слияниях и картелях. Беларусь стала одним из инициаторов разработки этого документа.

Во время обсуждения его проекта председатель межгосударственного совета по антимонопольной политике государств-участников СНГ (МСАП), министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович поддержал идею о том, чтобы принять руководящие принципы и процедуры международного сотрудничества на Конференции ООН по пересмотру комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой, которая пройдет в 2020 году.

"Председатель МСАП отметил важность этого документа в нынешних условиях глобализации рынков, поскольку в нем отражены основные принципы и практические механизмы осуществления сотрудничества антимонопольных ведомств разных стран. Кроме того, Владимир Колтович предложил обсудить пути консолидации усилий мирового сообщества в борьбе с картелями и в рамках межправительственной группы экспертов ЮНКТАД - на всеобъемлющей площадке решения глобальных проблем", - рассказали в МАРТ.

Накануне члены межправительственной группы экспертов обсудили проект обзора белорусского законодательства о конкуренции, подготовленный экспертами ЮНКТАД совместно с экспертами из Южной Кореи, Канады и других стран. Участники заседания были подробно ознакомлены с деятельностью МАРТ в вопросах развития конкуренции.

Состоялась встреча Владимира Колтовича с заместителем генерального секретаря ЮНКТАД Изабель Дюран, на которой был обсужден обзор белорусского законодательства о конкуренции. Стороны рассмотрели и поддержанный МАРТ инструментарий по международному сотрудничеству конкурентных ведомств по противодействию ограничительным деловым практикам транснациональных корпораций и нарушениям правил конкуренции, носящим трансграничный характер.

Владимир Колтович сообщил о том, что в ноябре текущего года в Минске пройдет международная конференция по вопросам конкуренции, и пригласил представителей секретариата ЮНКТАД принять в ней участие.-0-