Беларусь предлагает отменить разрешения на грузоперевозки на пространстве Нового шелкового пути

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 18 июня 2020
Минск Переменная облачность +23°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:33 В Подмосковье поезд насмерть сбил заслуженную артистку РФ Галину Дашевскую В мире
18:24 Работа над проектом КоАП показала значимость общества в совершенствовании законодательства - Чайчиц Общество
18:22 На "ТЭЦ-5" подготовили теплосети поселков Дружный и Свислочь к осенне-зимнему периоду Регионы
18:19 График отключения горячей воды в Минске в июле Регионы
17:49 Канал "Культура" проведет радиоконкурс чтецов стихов Короткевича Культура
17:45 Кочанова: Беларусь гордится своими медиками Общество
17:40 Мингорисполком рассказал о строительстве поликлиник и финансировании из инвестпрограммы Регионы
17:39 Цветные литографии Рене Магритта представят в Минске Афиша
17:23 ЧЕ-2022 по летним видам спорта в Мюнхене пополнили четыре дисциплины Спорт
17:18 В КГК обнародовали факты противоправной деятельности Бабарико Происшествия
17:07 "Кніжныя сустрэчы ў Мірскім замку" состоятся 20 июня Афиша
17:00 Беларусь предлагает отменить разрешения на грузоперевозки на пространстве Нового шелкового пути Экономика
16:45 Освободившийся из СИЗО ограбил цветочный магазин в Гомеле Происшествия
16:36 Продажи круглого леса через БУТБ в январе - мае выросли на 23% Экономика
16:35 В Париже с 22 июня возобновят работу все станции метро В мире
16:31 "Белнефтехим": в III квартале предусмотрена возможность поставки из РФ по трубе 5,75 млн т нефти Экономика
16:29 Суд вынес приговор по жестокому убийству в Ушачах Происшествия
16:26 Четыре человека погибли в результате стрельбы на севере Москвы В мире
16:25 Макей на международном форуме подчеркнул неприемлемость политизации вопросов пандемии Политика
16:23 Прокуратура Витебской области требует повысить эффективность борьбы с наркотиками Регионы
16:20 РЕПОРТАЖ: "К Дню письменности вы наш город не узнаете". Как Белыничи наводят красоту Регионы
16:13 Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Новой Зеландии В мире
16:07 Минприроды: причиной гибели рыбы в Немане могло стать поступление болотной воды Общество
15:58 Пресс-конференция о строительстве арендного жилья пройдет в БЕЛТА 19 июня Общество
15:54 Евросоюз продлил на год санкции по Крыму В мире
15:53 В Гродно прокуратура помогла признать увольнение сотрудника предприятия незаконным Регионы
15:51 Помочь может каждый: в Беларуси прошла пресс-конференция, посвященная Всемирному дню беженцев Общество
15:45 Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на севере Москвы В мире
15:41 Банк ВТБ (Беларусь) объявил о начале рекламной игры "Вперед к победам с ВТБ и Visa!" Экономика
15:40 БЕЛАЗ с начала года поставил продукцию в 20 стран Экономика
Все новости
Все новости
Экономика
18 июня 2020, 17:00

Беларусь предлагает отменить разрешения на грузоперевозки на пространстве Нового шелкового пути

Владимир Макей
Владимир Макей

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает отменить разрешения на международные автомобильные перевозки на пространстве Нового шелкового пути. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на международной видеоконференции в рамках инициативы "Пояс и путь", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны отменить систему разрешений на международные автомобильные перевозки. Это послужит дополнительным стимулом для развития транспортно-логистической деятельности", - отметил Владимир Макей.

По мнению белорусской стороны, странам также необходимо сформировать цифровые транспортные коридоры, особенно между Китаем и Европой.

"Внедрение современных спутниковых навигационных пломб позволяет избежать излишних таможенных и других процедур и сократить сроки доставки товаров на 4-5 дней", - обратил внимание министр.

Владимир Макей считает, что инфраструктура стран в рамках инициативы "Пояс и путь" должна быть более взаимосвязанной. "Нам необходимо дополнительно развивать приграничные станции, автомобильные и железные дороги, мосты и мультимодальные транспортные узлы. Взаимосвязанная инфраструктура является ключевым элементом развития через сотрудничество", - добавил он.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
грузоперевозки Макей МИД
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Продажи круглого леса через БУТБ в январе - мае выросли на 23%
Фото из архива "Белнефтехим": в III квартале предусмотрена возможность поставки из РФ по трубе 5,75 млн т нефти
Банк ВТБ (Беларусь) объявил о начале рекламной игры "Вперед к победам с ВТБ и Visa!"
Фото из архива БЕЛАЗ с начала года поставил продукцию в 20 стран
Фото из архива Завод газетной бумаги поставит в Швецию 12 деревянных полносборных домов
Фото из архива Доллар и российский рубль на торгах 18 июня подорожали, евро подешевел
Главное
Во время совещания "Не нужно цепляться к людям по мелочам" - Лукашенко об изменении административного законодательства
В Беларуси выздоровели и выписаны 34 023 пациента с COVID-19
Открытый диалог власти и граждан позволяет видеть проблемы и принимать своевременные решения - Кунцевич
Как Белагропромбанк заботится о своих клиентах и помогает медикам
Топ-новости
"Белнефтехим": в III квартале предусмотрена возможность поставки из РФ по трубе 5,75 млн т нефти
В КГК обнародовали факты противоправной деятельности Бабарико
Минздрав и рестораторы дали рекомендации объектам общественного питания по профилактике COVID-19
Петришенко: вступительная кампания, несмотря на все вызовы, пройдет на высоком уровне
"Минск Мир": последние квартиры на акции! В современном комплексе сейчас – лучшие условия для покупки!
МТС первым в Беларуси запустил услугу на базе технологии SD-WAN
Пресс-конференция о строительстве арендного жилья пройдет в БЕЛТА 19 июня
График отключения горячей воды в Минске в июле
РЕПОРТАЖ: "К Дню письменности вы наш город не узнаете". Как Белыничи наводят красоту
Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан 18-22 июня
Жаркая погода сохранится в Беларуси в выходные
Образовательный проект для родителей с инвалидностью стартовал в Беларуси
Совет Республики начал проводить онлайн-стримы в социальных сетях
"Кніжныя сустрэчы ў Мірскім замку" состоятся 20 июня
БЖД открывает регулярное движение электропоездов Светлогорск - Жлобин - Минск
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.