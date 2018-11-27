Беларусь предлагает пересматривать нормативы распределения ввозных пошлин в ЕАЭС каждые три года с учетом импорта

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает пересматривать нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран ЕАЭС каждые три года с учетом объема импорта. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил первый заместитель министра финансов Беларуси Юрий Селиверстов на полях заседания Евразийского межправсовета в Минске.

"Мы предлагаем, чтобы была определена новая методика, которая устанавливала бы нормативы распределения ввозных таможенных пошлин на три года. По истечении трех лет нормативы бы пересматривались с учетом различных факторов, в том числе объема импорта", - пояснил Юрий Селиверстов.

Первый замминистра обратил внимание, что со времени предыдущего распределения пошлин прошло достаточно много времени, к тому же у стран - участниц ЕАЭС есть обязательства в связи с их членством во Всемирной торговой организации. "Мы должны актуализировать информацию и принимать взвешенные решения по нормативам распределения, исходя из импорта: сколько кто ввозит на территорию государств извне", - добавил он.

Новую методику странам ЕАЭС нужно определить до конца 2018 года. Действие нынешних нормативов распределения пошлин (Армения - 1,22%, Беларусь - 4,56%, Казахстан - 7,055%, Кыргызстан - 1,9%, Россия - 85,265%) продлено до конца 2019 года. "Сегодня решения о новой выработанной методике нет. Рассматривались пять вариантов различных методик, но стороны не пришли к консенсусу. Есть предложение сохранить нынешнюю методику на постоянной основе, но белорусская сторона не может с этим согласиться, - отметил Юрий Селиверстов. - Важно, чтобы это распределение было справедливым, чтобы был механизм разумного осовременивания каждые три года".-0-