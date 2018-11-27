Беларусь предлагает странам ЕАЭС пломбировать транспорт с подкарантинной продукцией

27 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь инициировала проводить в Евразийском экономическом союзе процедуры опломбирования транспорта с подкарантинной продукцией. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по итогам состоявшейся в Москве встречи руководителей уполномоченных органов по карантину растений стран ЕАЭС.

На встрече обсуждались вопросы сертификации подконтрольной продукции и минимизации последствий для стран Евразийского экономического союза от введения одним из государств - членов ЕАЭС особых экономических мер в отношении отдельных видов импортируемой продукции.

"Представители Беларуси предложили пломбировать транспорт, чтобы повысить действенность контроля за подкарантинной продукцией, Казахстана - приостановить практику запросов отдельными органами по карантину растений, не предусмотренных правом союза реестров производителей этой продукции", - отметили в пресс-службе.

Участники встречи сошлись во мнении, что устранение правовых пробелов, выработка общих подходов и согласованных мер реагирования в отношении товаров, к которым одним из государств - членов ЕАЭС принимаются специальные экономические меры, являются первоочередными задачами. Их решение обеспечит наиболее эффективную работу единого рынка союза.

"Создание условий по обеспечению свободного перемещения в союзе подкарантинной продукции - основная цель консультаций, которые проводит комиссия", - подчеркнул член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.

Участники мероприятия поддержали также мнение российской стороны, что важнейшим элементом обеспечения транспарентности и безопасности продукции, поступающей на рынок ЕАЭС, должно стать создание единой системы прослеживаемости подкарантинных товаров и введение электронного взаимодействия надзорных ведомств.

Было подчеркнуто, что активизация практической работы по созданию системы прослеживаемости и внедрению электронного взаимодействия позволит устранить имеющиеся разногласия. Уже в следующем году такие информационные процессы могут быть запущены.

Как заявил Виктор Назаренко, оборот подкарантинной продукции и проблемы, возникающие в этой сфере, должны стать предметом оперативного обсуждения на уровне руководителей надзорных органов, что повысит эффективность интеграции. Одним из механизмов ее дальнейшего развития может стать Совет руководителей уполномоченных органов по карантину растений. "Такой совет, по общему мнению, помог бы оперативно решать в странах союза вопросы ввоза и перемещения продукции, от чего напрямую зависят карантинная фитосанитарная безопасность территории ЕАЭС и устранение необоснованных препятствий в торговле, - отметили в ЕЭК. - Договоренности, достигнутые по результатам встречи, найдут свое отражение в практической деятельности ЕЭК, в том числе в рамках консультативных органов, созданных в комиссии".-0-