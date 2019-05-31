Беларусь предлагает связать стратегию экономического развития СНГ с инициативой "Пояс и путь"

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает связать новую стратегию экономического развития СНГ на период до 2030 года с инициативой "Пояс и путь", сообщил корреспонденту БЕЛТА премьер-министр Сергей Румас по итогам заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоялось сегодня в Ашхабаде (Туркменистан).

"В этом году эксперты приступили к разработке новой стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. Это серьезный комплексный документ, охватывающий все сферы экономического сотрудничества. Необходимо, не ограничиваясь определением векторных направлений дальнейшего взаимодействия, наполнить стратегию актуальными и востребованными на пространстве Содружества проектами и мероприятиями. В качестве одного из прикладных направлений в области транзитно-транспортного сотрудничества белорусская сторона на заседании Совета глав правительств СНГ предложила рассмотреть увязку соответствующих разделов стратегии с инициативой "Пояс и путь", - рассказал Сергей Румас.

Он отметил, что фактически каждая из стран СНГ расположена в пределах Шелкового пути. В связи с этим внедрение в новую стратегию экономического развития СНГ элементов проекта "Пояса и пути" позволит ускорить процесс интеграции национальной и региональной транспортно-логистической инфраструктуры в мировую сеть за счет совместного строительства дорожной инфраструктуры, энергетических, информационно-коммуникационных и других объектов. "В наших общих интересах - скоординировать работу и попытаться извлечь из проекта максимальные для регионального развития дивиденды", - отметил премьер-министр.

Белорусская сторона предложила странам СНГ продолжить дискуссию по этому вопросу во время Международного форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь". Форум пройдет в июле на площадке Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".-0-