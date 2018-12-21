Беларусь предлагает урегулировать в ЕАЭС механизм косвенного взимания НДС за электронные услуги

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает урегулировать в ЕАЭС механизм косвенного взимания НДС с компаний, оказывающих электронные услуги юридическим лицам. Об этом сегодня во время онлайн-конференции в БЕЛТА сообщила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.

Заместитель министра пояснила, что взаимоотношения стран Евразийского экономического союза в части взимания косвенных налогов урегулированы договором о ЕАЭС, в соответствующем приложении. Однако электронные услуги не упомянуты. "Мы вынесли этот вопрос на Консультативный совет, на площадку ЕАЭС, чтобы с нашими партнерами по союзу, в первую очередь с россиянами, договориться, как мы будем этот налог взимать. Хотим закрепить в ЕАЭС необходимый порядок, механизм. Сделать это нужно, поскольку это одно из перспективных направлений, один из быстроразвивающихся видов бизнеса", - отметила Элла Селицкая.

"Пока мы в процедуре переговоров. Как только о чем-то договоримся, сразу эту информацию разместим для наших плательщиков", - добавила она.

"Налог на Google в Беларуси взимается с 1 января 2018 года с иностранных организаций, которые оказывают электронные услуги физлицам, являются плательщиками НДС. В России со следующего года он распространится и на компании, которые предоставляют такие услуги юридическим лицам или ИП.-0-

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