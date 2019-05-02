Беларусь предлагает Великобритании открыть в "Великом камне" фармацевтическое предприятие

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает Великобритании открыть в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" фармацевтическое предприятие, а также производство зарядных станций для электромобилей. Речь об этом шла на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Фионой Гибб, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи рассматривались вопросы двустороннего сотрудничества, реализации совместных проектов. Председатель Совета Республики предположил, что британской стороне может быть интересна площадка парка "Великий камень", где для компаний-резидентов действуют очень выгодные экономические условия. Михаил Мясникович предложил рассмотреть возможность создания британского или совместного предприятия по производству лекарств, которое имело бы хороший доступ на рынок ЕАЭС. У обеих сторон есть необходимые компетенции. "Таким образом, можно было бы успешно торговать в целом на евразийском экономическом пространстве", - считает спикер.

Белорусская сторона заинтересована развивать сотрудничество с Великобританией в сфере биотехнологий, точной механики и оптики, электротранспорта. "По зарядным станциям можно было бы организовать производство в Беларуси, в том же Китайско-белорусском индустриальном парке", - предложил председатель Совета Республики.

Михаил Мясникович обратил внимание на рост товарооборота между Беларусью и Великобританией. "И не только по специфическим товарам, - уточнил спикер, имея в виду, в частности, нефтепродукты. - По другим товарным группам товарооборот вырос почти в два раза. Это говорит о том, что наши компании совместно работают достаточно активно". Он предложил также активизировать научно-техническое взаимодействие, сотрудничество в сфере образования.

Посол Великобритании завершает свою дипломатическую миссию в Беларуси. Михаил Мясникович поблагодарил Фиону Гибб за активность, отметив, что за время ее работы в диалоге Беларуси и Великобритании произошли серьезные позитивные изменения. Не стало исключением и межпарламентское сотрудничество. Руководитель верхней палаты парламента напомнил, что в мае 2018 года Беларусь с визитом посетила британская делегация. "Он действительно снял многие вопросы и укрепил доверие сторон", - сказал спикер.

"Рассчитываем, что кроме диалога на двустороннем уровне, будет и поддержка Беларуси на международных площадках. Мы открытая страна, стремимся вести многовекторную политику. Хотели бы, чтобы это было замечено и правильно оценено. Мы не дружим против кого-то. Как стране с открытой экономикой, нам надо выстраивать ровные добрые, отношения со всеми", - добавил Михаил Мясникович. Британские парламентарии также высоко оценивают результаты прошлогоднего визита в Беларусь. Фиона Гибб рассказала, что несколько дней назад в парламенте Великобритании проходили дебаты о контактах с рядом стран, речь шла в том числе о Беларуси. Побывавшие здесь с визитом парламентарии говорили о позитивном развитии двусторонних отношений.-0-