Беларусь предлагает вернуться к идее создания совместного с Россией льняного кластера

18 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев на встрече руководителей органов государственной власти регионов Беларуси и субъектов России со спикерами верхних палат парламентов двух стран, которая прошла на полях VI Форума регионов, предложил создать совместный с Россией льняной кластер, передает корреспондент БЕЛТА.

В беседе с журналистами Николай Шерстнев пояснил, что предлагает объединить научный, производственный и финансовый потенциалы двух стран. "Объединив усилия, мы должны создать единый научно-производственный кластер - от науки, подготовки кадров до производства техники, перерабатывающего оборудования и продукции", - сказал он. Это позволит влиять на ценообразование на мировом рынке, полагает Николай Шерстнев. "Сначала нужно создать дорожную карту и определить в ней приоритеты, значимость каждого предприятия", - добавил витебский губернатор.

Он считает, что первые шаги по созданию кластера нужно сделать в Беларуси. "Мне видится, что и в Беларуси нужно сделать первый шаг, чтобы разобщенные предприятия слились в аналогичный кластер", - отметил Николай Шерстнев.

В свое время Беларусь и Россия занимали лидирующие позиции в выращивании льна и выпуске продукции из него. "В настоящее время по ряду причин мы потеряли свои позиции. Европа ушла далеко вперед, первое место заняла Франция. Мы, к сожалению, остались далеко позади, но, если мы будем вместе, у нас есть возможность наверстать упущенное", - подчеркнул председатель Витебского облисполкома.

Идея создания льняного кластера и ранее озвучивалась Беларусью, в частности в период подготовки к V Форуму регионов.-0-