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16 марта 2021, 16:43

Беларусь предложила обнулить в ЕАЭС ввозную пошлину на трансформаторы для микроволновок

Фото из архива
Фото из архива

16 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь предложила обнулить в Евразийском экономическом союзе ввозную пошлину на трансформаторы для микроволновых печей. Информация об этом опубликована на сайте Евразийской экономической комиссии, сообщает БЕЛТА.

"В Евразийскую экономическую комиссию поступило инициативное предложение Беларуси об установлении ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в размере 0% в отношении отдельных видов трансформаторов для микроволновых печей по 31 декабря 2023 года включительно. Предложение Беларуси направлено на поддержку производителей микроволновых печей путем снижения издержек на производство готовой продукции и повышение ее конкурентоспособности на внутреннем рынке ЕАЭС", - говорится в официальном сообщении ЕЭК.

Общественное обсуждение инициативы белорусской стороны продлится до 4 апреля. "Просим всех заинтересованных направлять замечания и предложения по этому вопросу в Департамент таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК", - добавили в комиссии.-0-

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