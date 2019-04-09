Беларусь предложила реализовать в ЕАЭС пилотный проект по маркировке обуви

9 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь предложила реализовать в Евразийском экономическом союзе совместный пилотный проект по маркировке обувных изделий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) со ссылкой на заместителя директора Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Наталью Ляхову.

"Предполагается установить унифицированные требования к средству идентификации, отработать механизм обмена сведениями о маркированном товаре при осуществлении трансграничной торговли. Реализация пилотного проекта поможет понять целесообразность введения обязательной маркировки обувных товаров в ЕАЭС", - отметили в ЕЭК.

Предварительно интерес к участию в инициированном Беларусью пилотном проекте по маркировке обуви выразили Казахстан, Кыргызстан и Россия.

29 марта в ЕАЭС вступило в силу соглашение о маркировке товаров средствами идентификации. Его основная задача - унификация процессов маркировки товаров машиночитаемыми и взаимочитаемыми знаками на всей территории ЕАЭС. Теперь, прежде чем ввести маркировку на своей территории, государство должно внести предложение в отношении того или иного товара на рассмотрение всех стран союза. В течение трех месяцев комиссия рассматривает предложение и принимает решение. ЕЭК также определяет все технические и процедурные этапы введения маркировки нового товара. Если решение не принимается консенсусом, то две и более страны могут ввести маркировку на своих территориях в соответствии со своим национальным законодательством, но используя общие принципы, заложенные в соглашении. Остальные страны могут присоединиться к ним по мере готовности. При этом информационное взаимодействие стран друг с другом возможно через интеграционную информационную систему ЕЭК.

Цифровая маркировка, по сути, позволяет прослеживать маркированный товар на всем его жизненном цикле. Такой механизм дает определенные преимущества бизнесу. В частности, помимо оптимизации документооборота, ускорения и упрощения процессов взаимодействия бизнеса и государства он позволяет повысить конкурентоспособность добросовестных предпринимателей и снизить риски заключения сделок с недобросовестными субъектами рынка. Как итог, заложенные в документе нормы позволят усилить контроль за оборотом товаров в ЕАЭС, тем самым минимизировав серый оборот. Потребители же получают гарантию того, что приобретенный товар легален.-0-