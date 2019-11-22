Беларусь предложила усилить роль парламентариев в подготовке стратегии экономического развития СНГ

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предложила усилить роль парламентариев при подготовке проекта Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года. С такой инициативой выступил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на 50-м пленарном заседании МПА СНГ в Санкт-Петербурге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Необходимо объединить усилия парламентариев СНГ в процессе актуализации концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств и разработки проекта Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года, - заявил Михаил Мясникович.- Работа над этими документами идет в основном по линии правительств и Исполкома Содружества". МПА СНГ может предложить механизм применения государствами-членами унифицированного и гармонизированного правового регулирования, в том числе на основе решений органов Содружества в рамках их полномочий, подчеркнул председатель Совета Республики. Такой подход позволит успешно формировать безбарьерное пространство СНГ.

"Как экономист полагаю, что особое внимание следует при этом уделить созданию в СНГ производств высоких переделов, а также масштабной модернизации производственного базиса", - добавил он. У стран СНГ есть для этого все потенциальные возможности: интеллектуальные, материальные. "Ими надо воспользоваться, чтобы повысить производительность труда, создавать мощные трансевразийские компании, наращивать конкурентоспособность и экономический потенциал Содружества", - отметил Михаил Мясникович.

Он также озвучил другие предложения, которые будут способствовать укреплению МПА СНГ. Они касаются совершенствования выработки и принятия решений и обязательности их исполнения. "Для этого у нас есть главное - политическая воля глав государств Содружества, которая конструктивно и системно была изложена на их саммите 11 октября 2019 года в Ашхабаде", - сказал Михаил Мясникович.

Своего рода руслом для инновационного бизнеса может служить модельное законодательство, которое достаточно эффективно разрабатывается МПА и востребовано, считает он. "По имеющимся у меня сведениям, более 2/3 модельных актов имплементированы или использованы с модификациями в национальных правовых системах стран Содружества. Это хороший показатель", - заключил председатель Совета Республики. В Беларуси с учетом модельных законов, одобренных Межпарламентской ассамблеей, регламентировали административные процедуры в электронной форме, заимствовали подходы при разработке законопроектов в сферах производства и обращения органической продукции, государственно-частного партнерства и многих других.

Особое внимание Михаил Мясникович уделил молодежной повестке дня Содружества. "Надо активнее наращивать молодежные связи, проекты, программы - все то, что формирует будущее нашего Содружества. Нельзя упустить время. Давайте реально посмотрим на ситуацию, - подчеркнул он.- В условиях СНГ уже выросло и сформировалось новое поколение наших граждан. Как глубоко они проникнуты идеями нашего Содружества? Мы в определенной степени несем за это ответственность". Председатель Совета Республики предложил подумать над тем, чтобы МПА инициировала рассмотрение вопросов молодежного измерения в СНГ в Совете глав государств на основе комплексного и системного подхода.

22 ноября проходит пленарное заседание МПА СНГ, где будут рассмотрены модельные законы об обязательственном праве, о рекламе, о социальном и экологическом туризме. Парламентарии обсудят проекты рекомендаций по применению принципов международного гуманитарного права при противодействии терроризму и насильственным проявлениям экстремизма, а также по организации национальных центров экологической безопасности.-0-