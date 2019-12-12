12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предложила Вьетнаму развивать промкооперацию с выходом на рынки третьих стран. Об этом журналистам сообщила председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова по итогам встречи с парламентской делегацией Вьетнама во главе с председателем Национального собрания Нгуен Тхи Ким Нган, передает корреспондент БЕЛТА.

"Потенциал наших государств позволяет расширять контакты и повысить эффективность двусторонних отношений. Мы конкретно обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества. За текущий год товарооборот подрос, но есть значительные резервы. Взаимодополняемость наших экономик позволяет нам не конкурировать, а наращивать поставки продукции. Полагаю, необходимо продолжать работу по развитию промышленной кооперации и, как перспектива, выходу с совместно произведенной продукцией на рынки других стран", - сказала Наталья Кочанова.

Беларусь предложила вьетнамской стороне активнее расширять свое присутствие на нашем рынке, наращивая поставки каучука, морепродуктов, орехов, кофе, чая, тропических фруктов. "Мы договорились также расширять сотрудничество на региональном уровне. Парламентарии будут этому активно содействовать. Белорусская сторона будет приветствовать любые инициативы вьетнамской стороны, направленные на углубление отношений между странами, по линии правительств и парламентариев", - отметила председатель Совета Республики.

Как подчеркнула председатель Национального собрания Нгуен Тхи Ким Нган, состоялся конструктивный разговор. "Во время переговоров мы согласовали, что будем развивать торгово-экономическое сотрудничество, особенно в области сельского хозяйства, туризма, в гуманитарной сфере. Мы продолжим обмениваться делегациями на самом высоком уровне, будем создавать благоприятные законодательные основы для развития сотрудничества на уровне правительств, министерств и ведомств", - добавила она.

Белорусско-вьетнамские отношения характеризуются динамичным двусторонним диалогом, в том числе на высшем и высоком уровнях. В последние годы заметно активизировалось сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, реализуются совместные проекты. Активно развиваются межпарламентские связи.

По итогам 2018 года товарооборот Беларуси и Вьетнама составил $115,3 млн, в том числе белорусский экспорт - $61,6 млн, импорт - $53,7 млн. Сальдо взаимной торговли сложилось положительным для Беларуси в размере $7,9 млн. Основными статьями белорусского экспорта во Вьетнам являются калийные удобрения, автомобильная техника, тракторы, карьерые самосвалы, шины, продовольствие и иная отечественная продукция. В структуре белорусского импорта преобладают поставки орехов, каучука, рыбной продукции, интегральных микросхем, обуви, кофе.

В январе-сентябре 2019 года товарооборот Беларуси и Вьетнама составил $154,3 млн, в том числе белорусский экспорт - $83,9 млн, импорт $69,5 млн. Сальдо сложилось положительным в размере $14,4 млн.

На территории Вьетнама функционирует совместное белорусско-вьетнамское предприятие ООО СП "МАЗ Азия" по сборке грузовой автотехники. Беларусь рассматривает сотрудничество с Вьетнамом в качестве одного из приоритетов своей внешней политики в азиатском регионе. -0-